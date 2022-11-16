В Перми первая половина ноября стала самой теплой за 9 лет

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми погода в первой половине ноября 2022 года оказалась самой теплой за последние 9 лет. Об этом рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.

Средняя температура воздуха была на 3-4 градуса выше нормы. Она составила +0,4 градуса. Этот показатель оказался самым высоким с 2013 года.

Осадков в крае выпало 48 мм, а это более 80% от месячной нормы. Рекордсменом по осадкам стал Октябрьский район. Там выпало 78 мм — около 120% от нормы.

Температура воздуха впервые опустилась ниже климатической нормы 15 ноября. В этот день она оказалась ниже -15 градусов. Синоптики отмечают, что вторая половина ноября будет холодной, но малоснежной.

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