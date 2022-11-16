Пермяк заживо сгорел при пожаре в частном доме

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Перми 16 ноября в 07:56 поступило сообщение о пожаре в частном доме по улице Тихорецкой. Об этом «КП-Пермь» сообщили в ГУ МЧС по региону.

В тушении принимали участие 44 человека личного состава и 12 единиц техники. По прибытии к месту происшествия пожарно-спасательного подразделения было установлено, что одноэтажный кирпичный дом горит по всей площади. Огонь охватил 196 квадратных метров.

После тушения был обнаружен погибший. Сейчас проводятся проверки, уточняются причины и обстоятельства пожара.

Ранее мы рассказывали, что житель Прикамья спас соседа из горящего дома. Пострадавший получил многочисленные ожоги.

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