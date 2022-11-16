В Прикамье на перегоне Левшино — Голованово восстановили движение поездов

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Движение поездов на перегоне Левшино — Голованово возобновилоь. Об этом сообщили в Пермской пригородной компании.

Напомним, что движение было приостановлено 15 ноября. «КамАЗ» с поднятым кузовом врезался в одну из опор железнодорожного пролета и повредил его. В результате ДТП сместилась рельсо-шпальная решетка. Железнодорожное сообщение пришлось приостановить.

Аварийно-восстановительные работы завершились 15 ноября в 22:08. Сейчас движение поездов полностью восстановлено. Проверку по факту случившегося проводит Уральская транспортная прокуратура.

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