В Прикамье плата за вывоз мусора выросла до 100 рублей в месяц

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пермский региональный оператор по обращению с ТКО повысил плату за вывоз мусора с 88,19 до 100 рублей в месяц для физлиц. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Такое решение было принято 11 ноября. Новый тариф при этом действует с 4 октября. Повышение платы объяснили «переоценкой потребностей для эффективной деятельности отрасли».

В АО «Пермский региональный оператор ТКО» отмечают, что экономически обоснованный платеж составляет 130 рублей в месяц, однако было решено не поднимать тариф так резко и остановиться на компромиссном варианте.

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