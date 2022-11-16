В Перми закроют мост над железной дорогой по улице Карпинского

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Реконструкция участка улицы Карпинского от Мира до шоссе Космонавтов запланирована в 2023-24 годах. Для этого его передадут в краевую собственность. Об этом на заседании Пермской городской Думы сообщила замминистра транспорта Прикамья Наталья Чазова.

На время реконструкции частично будет закрыто движение транспорта по мосту через железную дорогу. В связи с этим организуют дополнительное автобусное движение через улицу Стахановскую и Гознак. Так будут компенсированы трамвайные маршруты, которые проходят по улице Карпинского.

Отмечается, что ограничения не будут действовать все два года реконструкции. Их введут на полгода-год. Сделать это планируется в строительный сезон 2024 года.

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