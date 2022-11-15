Пропавшего в Пермском крае рыбака нашли мертвым

Фото: поискового отряда "Регион59-поиск пропавших людей"/ВКонтакте

В Пермском крае окончены поиски 46-летнего Михаила Калинина. К сожалению, мужчина погиб. Как написали местные жители в посте под объявлением в одной из соцсетей, тело нашли около 18 часов с помощью собак. Причина смерти не сообщается.

Напомним, Михаила последний раз видели утром 12 ноября. Мужчина ушел порыбачить на реку Яйву – район деревни Жуклино (г. Березники).

Волонтеры поискового отряда "Регион59-поиск пропавших людей" благодарят всех за помощь и просят снят репосты.

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