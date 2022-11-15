Сестра погибшей пермячки оценила свое горе в 400 тысяч рублей

Женщина тяжело переживала смерть сестры. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Пермского района тяжело переживала преждевременную смерть родной сестры. Горе было настолько сильным, что она утратила покой и перестала нормально жить, испытывая не только душевные, но и физические страдания.

Чтобы хоть как-то компенсировать свою боль, женщина решила через суд взыскать с бывшего зятя моральный вред. Как сообщили в Пермском районном суде, ранее приговором Кудымкарского городского суда мужчина был признан виновным в убийстве сестры истца.

Суд первой инстанции при рассмотрении дела, установив юридически значимые обстоятельства, взыскал в пользу убитой горем женщины компенсацию в размере 400 000 рублей. Бывший зять попытался это оспорить: обратился с апелляционной, а затем и с кассационной жалобой на принятое решение.

Но! Судебными коллегиями по гражданским делам Пермского краевого суда и Седьмого кассационного суда общей юрисдикции решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Решение вступило в законную силу.

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