Директор Пермского цирка написал заявление на увольнение по собственному желанию

Вячеслав Торчинский все же уходит. Фото: архив "КП"

Дыма без огня, как говорится, не бывает. 3 ноября «Комсомолка» писала, что в местных СМИ появилась информация о возможном уходе Вячеслава Торчинского с поста директора Пермского цирка. Но тогда речь шла о его увольнении из-за неподобающей встречи «министра культуры РФ Ольги Любимовой и генерального директора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного». Сам Торчинский эту информацию опроверг, что об увольнении его никто не уведомлял.

Сегодня стало известно, что в Цирке все же грядут кадровые перестановки. Как сообщает «АиФ-Прикамье», в Российской государственной цирковой компании подтвердили, что Торчинский покидает свой пост. 3 ноября он написал заявление по собственному желанию. Правда, потом отозвал его: ушел на больничный. В итоге последним рабочим днем нынешнего директора цирка будет не 9-е, а 16 ноября. Причину своего увольнения Вячеслав Торчинский не озвучил.

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