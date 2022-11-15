Сбер провел панельную дискуссию «Технологические решения от Сбера в области медицины» в рамках выставки «Медфарм 2022»

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В Перми в рамках выставки Медфарм 2022 состоялась панельная дискуссия «Технологические решения от Сбера в области медицины», участники которой смогли пройти путь пациента с момента недомогания и постановки диагноза до получения первой помощи и назначения препаратов.

Наталия Витальевна Лискович, региональный представитель СберМедИИ, рассказала о применении сервисов на базе искусственного интеллекта при постановке диагноза. Она обратила внимание на то, что технологии, которые развивает индустрия здоровья Сбера, полностью отвечают потребностям цифрового здравоохранения. Дистанционная передача данных позволяет жителям даже удалённых районов оперативно получать необходимый комплекс обследований, обработка исследований с помощью алгоритмов снижает нагрузку на врачей, оптимизирует их рабочее время, улучшая при этом качество оказываемых медицинских услуг.

Тема выступления Ермакова Артёма Владимировича, руководителя по внедрению проектов решения для госсектора СберЗдоровья, была посвящена возможностям дистанционного мониторинга здоровья с использованием носимых устройств. Представитель сервиса рассказал, что такие решения дают возможность оперативно связывать врача и пациента в критической ситуации. Это позволяет снизить смертность у людей с артериальной гипертензией и сахарным диабетом и сократить нагрузку на службу скорой помощи.

Завершилась панельная дискуссия выступлением Дмитрия Евгеньевича Татаринцева, коммерческого директора «Первого электронного рецепта». В своем выступлении «Система электронного рецепта как важный шаг в развитии системы здравоохранения в России», он обратил внимание на скорость подключения системы электронного рецепта в регионах, отметив, что к «Первому электронному рецепту» в этом году подключилось в два раза больше субъектов РФ, чем в прошлом. Эксперт отметил, что скорость подключения системы электронного рецепта зависит от технологической подготовленности регионов и старой привычки врачей выписывать рецепты на бумаге: если медицинские информационные системы будут работать на «едином языке», а врачи и пациенты откажутся от бумажных рецептов – процесс перехода на цифру будет проходить гораздо эффективнее и удобнее для всех сторон.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк

«Сбер обладает большим технологическим опытом и компетенциями, чтобы развивать востребованные продукты и сервисы для различных отраслей, в том числе и сферы здравоохранения. Цифровизация медицины открывает много новых возможностей, помогает более качественно следить за здоровьем, повышает доступность медицинской помощи, а также помогает врачам в их ежедневной работе. Совместно с правительством региона мы тестируем разные инструменты, которые делают медицинские услуги, предоставляемые нашим жителям, более удобными и качественными.»