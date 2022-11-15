В Прикамье выросло число пользователей цифровых банковских сервисов

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Ежемесячная активная аудитория онлайн-ресурсов банка в регионе составляет более 221 тыс. человек.

Сегодня пользователи «ВТБ Онлайн» в целом по стране заходят в мобильный и интернет-банк более 200 млн раз в месяц и оформляют через него уже 48 % наиболее востребованных розничных продуктов банка - в 1,5 раза больше, чем год назад. Активнее всего дистанционные каналы используются для размещения сбережений: за 10 месяцев клиенты ВТБ открыли онлайн более 75 % вкладов и накопительных счетов. На втором месте - потребительские кредиты, онлайн-доля которых достигла 54 %. Кроме того, клиенты банка открыли свыше 3 млн цифровых карт, что в 4,4 раза больше, чем в прошлом году, а каждый второй пользователь удаленно оплачивает услуги ЖКХ и связи.

В 2022 году в приложении и интернет-банке появилась возможность оформить заявку на ипотеку, оплачивать покупки по QR-коду, обновить данные документов, оформить получение крупной суммы наличных и получить другие продукты. ВТБ также запустил сервис трансграничных переводов, которые доступны сегодня уже в девять стран.

«Темп прироста пользователей цифровых сервисов банка в нашем регионе даже выше, чем в среднем по стране, - сказал управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников. - В течение последних двух лет наши специалисты работали над стратегической задачей - обеспечить доступность 100 % продуктов и услуг ВТБ полностью удаленно. Несмотря на серьезные санкционные ограничения этого года, мы сегодня максимально близки к выполнению этой цели. В этом году в «ВТБ Онлайн» появилось более 100 новых услуг и продуктов, которыми регулярно пользуются наши клиенты».

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)