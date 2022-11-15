В Перми пройдет этап детского всероссийского благотворительного турнира по футболу

Фото: Футбольный турнир "Чемпионат Победителей"

В Перми 19 ноября пройдет этап Первого всероссийского благотворительного турнира по футболу «Чемпионат Победителей». В нем примут участие воспитанники детских домов, дети из неполных семей и подростки с ограниченными возможностями.

Соревнования пройдут в Крытом футбольном манеже «Пермь Великая» по улице Куйбышева, 126а. За путевку в суперфинал, который состоится в сентябре следующего года в Москве, поборются восемь детских команд из Пермского края и соседних регионов.

В конце турнира дети смогут сыграть с командой профессиональных футболистов. Призы и медали получат все участники. Награждать их будут известные российские футболисты, в числе которых Евгений Алдонин, Дмитрий Сычев и Дмитрий Сенников.

В мероприятии примут участие зампредседателя правительства Пермского края Дмитрий Самойлов и статс-секретарь-заместитель министра

физической культуры и спорта региона Марина Зиннер.Турнир проводит благотворительный фонд «Ветер Добрых Перемен» при спонсорской поддержке БФ «Ренова» и АО «Росэнергоатом».

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