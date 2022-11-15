Фото: Единая лига ВТБ.

Пермская «Парма» в ноябре 2022 года пока не выигрывает. Пермяки поочередно проиграли ЦСКА – 74:83, «Самаре» - 63:80 и теперь УНИКСу – 74:93.

В Казани исход матча был предопределен уже к середине игры. Хотя преимущество УНИКСа к большому перерыву составляло всего в восемь очков, было ясно, что хозяева паркета сегодня свою победу уже не упустят.

В третьей четверти спурт казанцев лишь усилил это предположение и стало окончательно ясно, что «Парме» уже не получится уйти поражения. УНИКС одержал ожидаемую победу со счетом 93:74 (17:15, 25:19, 30:20, 21:20).

Самыми результативными в составах команд стали: УНИКС - Жбанов (17 очка + 4 перехвата), Мэйкон (12), Джален Рейнольдс (11), Луи Лабери (10 + 6 подборов); «Парма» - Аллен (25 + 5 подборов), Роберсон (16).

После матча главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин заметил, что соперник победил заслуженно. Его подопечные в третьей четверти играли очень мягко и совершили 24 ошибки под давлением хозяев паркета.

«Нам следует пересмотреть такое отношение и быть более жесткими как в защите, так и в нападении», - резюмировал Евгений Пашутин.

Следующий матч «Парма» проведет 18 ноября в Перми против «Пари НН» из Нижнего Новгорода (0+). После трех поражений подряд пермяки опустились на восьмое место в турнирной таблице розыгрыша.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru