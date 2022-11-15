Пермский стадион «Юность» может перейти в краевую собственность

Стадион «Юность», расположенный по улице Революции, 27, может перейти из муниципальной собственности в региональную. Об этом сообщил мэр Перми Алексей Демкин на пленарном заседании гордумы 15 ноября.

Эта мера необходима для проведения реконструкции стадиона. Как отметил глава города, проектом занимается лично губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и изыскивает спонсорские денежные средства. При этом обсуждается возможность возвращения спортивного объекта муниципалитету после завершения реконструкции.

Напомним, что стадион «Юность», а также Дворец спорта «Орленок» намерены отремонтировать к 300-летию Перми.

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