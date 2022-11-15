В Пермском крае ищут рыбака в зеленых сапогах

Фото: Поисковый отряд имени Ирины Бухановой/ВКонтакте

46-летнего Михаила Калинина в последний раз видели утром 12 ноября. Мужчина ушел порыбачить на реку Яйву – район деревни Жуклино (г. Березники). Одет был соответственно: темные болоньевые штаны, бежевый с черной полосой свитер, поверх которого надета суконная куртка серо-бежевого цвета на пуговицах; на голове темная вязаная шапка; на ногах зеленые сапоги «пенка» «Топтун» (до колен).

Приметы пропавшего мужчины рассказали волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой: на вид 46 лет, рост 165-168 см, телосложение среднее, волосы русые, короткие, глаза голубые.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Михаила Калинина, просьба сообщить по телефонам: 8-922-34-567 или 102.

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