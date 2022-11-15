Глава Ленинского района Перми утвержден в должности

Фото: permkrai.er.ru

Александр Русанова 15 ноября утвердили в должности главы Ленинского района Перми. Об этом сообщает Business Class.

Напомним, что Александр Русанов возглавлял район в качестве исполняющего обязанности с 14 марта этого года. До этого он работал исполнительным директором Совета муниципальных образований Прикамья и руководителем комитета «Политика, связи с общественностью, предпринимательство» в Фонде молодежных инициатив Пермского муниципального района.

Бывший глава Ленинского района Александр Козенков ушел с должности 28 февраля. В качестве руководителя он проработал пять лет.

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