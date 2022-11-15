В Перми в офисах Сбербанка стало возможным приобретение карты «Тройка»

С сегодняшнего дня для удобства пассажиров в 40 отделениях Сбербанка в Перми можно приобрести синюю карту «Тройка». Ранее данный вид карты можно было получить только у ООО «ТройкаПермь», единого транспортного оператора Перми и Пермского края.

В настоящее время карта действует на межмуниципальных маршрутах №104, 106, 108, 148, 150, 206. Пассажиры могут оплатить проезд на них любым удобным способом: картой «Тройка», банковской картой или наличными, а также существующими региональной и федеральной льготными картами. На данный момент ведется работа по подключению новых маршрутов.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк

«Двигаясь в сторону цифровизации транспортной системы Пермского края и расширяя возможности пользователей, Сбер создает удобные бесшовные сервисы. Так, летом текущего года в регионе была запущена билетная система “СберТройки”. Сейчас для удобства наших клиентов синюю карту этой системы можно приобрести в офисах Сбера, а пополнить – в банкомате*.»

Напомним, в апреле 2021 года «Тройка» пришла в Пермь. Пассажиры региона получили возможность быстро и удобно оплачивать проезд.

Кроме того, жителям доступен дополнительный сервис, который значительно облегчает пользование общественным транспортом, — личный кабинет пассажира https://securepayments.sberbank.ru/sberbilet/#/auth/login.

Все данные о поездках по банковской карте доступны на сайте. Там можно:

- посмотреть историю поездок;

- проверить чек о поездке;

- погасить задолженность по банковской карте;

- вывести банковскую карту из стоп-листа.

* Актуальный список адресов отделений и подробную инструкцию, как пополнить карту в банкомате, можно посмотреть по ссылке.