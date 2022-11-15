Под Пермью построили кольцевую развязку в районе промузла «Осенцы»

Фото: правительство Пермского края

Завершилось строительство кольцевой развязки на Нестюковском тракте в Пермском муниципальном округе. Теперь движение запущено по ней, а не по временной дороге, как раньше. Об этом сообщили в краевом Минстрое.

На развязке и проезжей части уложен новый асфальт, установлены знаки, нанесена разметка, практически полностью оборудовано освещение, организован пешеходный переход. В следующем году там появится новая автобусная остановка. Движение будет регулироваться светофором.

Фото: правительство Пермского края

Сейчас продолжается возведение путепровода над железнодорожными путями. Там ведутся работы по устройству фундаментов всех девяти опор.

Напомним, что строительство дополнительного съезда с Осенцовского промузла с кольцевой развязкой и путепроводом стартовало в начале 2022 года. Полностью завершить работы планируется в конце 2024 года. Протяженность всего участка составляет 3,4 км.

Фото: правительство Пермского края

Новая дорога перераспределит транспортные потоки, позволит транспорту следовать через новую развязку напрямую в сторону автомобильной дороги Пермь — Екатеринбург, а также сократить количество ДТП и пробок.

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