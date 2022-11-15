В Перми за 60 млн рублей продают гостиничный комплекс

Фото: Яндекс Карты

В Перми выставлен на продажу гостиничный комплекс «Микос». Он расположен по улице Стахановской, 10а. Готовый бизнес оценен в 60 млн рублей. Объявление появилось на Avito.

Площадь гостиничного комплекса составляет 1,7 тысячи квадратных метров. Он занимает два этажа. В комплекс включены трехзвездочный отель «Микос» и ресторан «Пермский периодъ». В гостинице 15 номеров. Там также есть финская сауна с бассейном и салон красоты.

Гостиничный комплекс является одним из старейших в Перми. Он работает с середины 1990-х годов.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65