В 2023 году сеть медцентров из Кирова откроет частную клинику в Перми

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировская сеть медицинских центров «Лайт» готовится к открытию в Перми крупного медцентра в начале 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Клиника появится по адресу улица Пермская, 25. Ее площадь составит 4 тысячи квадратных метров. В многопрофильном медцентре будут проводиться консультативные и диагностические услуги, МРТ, КТ, рентген, стоматология. Также откроется операционная с круглосуточным наблюдением в стационаре.

Стоимость проекта превышает 300 млн рублей. Кировская сеть рассматривает возможность открытия в дальнейшем еще нескольких клиник в разных районах Перми.

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