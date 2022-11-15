Фото: МЧС по Пермскому краю.

Сообщение об очаге загорания в дачном доме на ул. Металлургов в Чусовом поступило 14 ноября 2022 года в 16:05. К месту возникновения очага загорания в городской черте были направлены силы и средства от МЧС России в количестве 18 человек личного состава и четырех единиц техники.

«По прибытии к месту пожара было установлено, что происходит горение дачного дома на площади 48 квадратных метров. Угроза распространения на соседние строения отсутствовала. Локализовать пожар удалось в 16:39, полностью ликвидировать – 17:35 мин. Погибших и пострадавших нет. Устанавливаются обстоятельства и причины пожара», - сообщили в краевом ведомстве.

По информации МЧС по Пермскому краю за сутки, 14 ноября 2022 года, на территории региона произошло 9 пожаров: 5 пожаров – в Перми; по 1 пожару – в Верещагинском, Чусовском, Гайнском и Пермском округах.

«За прошедшие сутки погибших и травмированных нет. Основными причинами возникновения пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей», - пояснили в краевом ведомстве.

Очагами загораний 14 ноября 2022 года стали: транспортные средства - в Дзержинском районе Перми и Гайнском округе; дачные дома - в Кизеловском и Чусовском округах; жилой дом - в Мотовилихинском районе Перми; котельная - в Пермском округе; неэксплуатируемые строения - в Верещагинском округе и Индустриальном районе Перми; гараж - в Орджоникидзевском районе Перми.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 14 ноября 2022 года на территории региона 157 профилактических групп в составе 324 человек осуществили 1340 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 2141 человека, распространили 1497 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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