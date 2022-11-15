На заводе в Пермском крае произошел крупный пожар

Фото: ВКонтакте/Подслушано Чайковский

Утром 15 ноября в Чайковском произошел пожар на предприятии по улице Декабристов. Сообщение поступило 07:47. Об этом «КП-Пермь» рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

К месту пожара выехали 34 человека личного состава и 9 единиц техники. Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло уже в 07:48. Горела кровля производственного здания.

Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. На соседние строения он не распространился. Погибших и пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что на Пермском пороховом заводе произошел пожар. В результате три человека погибли, еще один — попал в реанимацию.

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