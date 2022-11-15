Первый рейс из Перми в Хургаду улетел почти со 100% загрузкой

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Из Перми в египетскую Хургаду 14 ноября улетел первый рейс загрузкой в 99%. Из 189 мест на борту было занято 187, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на представителя авиакомпании Nordwind.

Продажу пакетных туров из Перми в Хургаду открыл в октябре туроператор Pegas Touristik. Перелет выполнял самолет «Боинг-737». Следующий вылет запланирован 24 ноября.

Также 29 ноября Nordwind выполнит первый рейс из краевой столицы в Шарм-эш-Шейх.

Напомним, что прямые перелеты из Перми в Египет прекратились в начале марта, когда отменялись международные рейсы.

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