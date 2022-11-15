Фото: ХК «Ростов».

В очередном матче чемпионата ВХЛ «Молот» победил в Ростове местную одноименную команду со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Агрессивная игра пермяков позволила им сломить сопротивление соперника в середине третьего периода.

В составах команд отличились: «Молот» - Шевченко (в численном большинстве), Сероух, Вяч. Ушенин, Пархоменко; «Ростов» - Прохоров (бол.).

Главный тренер «Молота» Сергей Бердников после матча отметил, что его подопечным надо подтягивать игровую дисциплину.

«Отдавать сопернику преимущество, четыре удаления подряд - это команду не красит. Мы отдаём много сил, понимая, что есть переезды и через день опять игра», - говорит Сергей Бердников.

После этого матча «Молот» вновь поднялся по турнирной таблице чемпионата ВХЛ. Теперь пермяки обосновались на 12-й позиции.

Следующий матч «Молот» проведет 16 ноября в Воронеже против «Бурана» (0+).

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