Фото: Яндекс Пробки.
С добрым утром, Пермь! Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 15 ноября 2022 года информирует о наиболее загруженным участке ул. Якутской при подъезде к кольцу Соснового бора.
Плотное движение транспорта в этот час также наблюдается:
- на перекрестке улиц Леонова и Свиязева
- на развязке ш. Космонавтов от ул. Оверятской к ул. Промышленной
- на повороте с ш. Космонавтов на ул. Малкова
- на Стахановском кольце при выезде с ул. Стахановской на ул. Мира
- на ул. Карпинского от ул. Сивкова до ул. Стахановской
- на ул. Гашкова при спуске к ул. Соликамской
- на перекрестке ул. Леонова и ул. Промышленной
- на ул. Мостовой от ул. Фокинской до пл. Восстания
- на спуске с ул. Гашкова к ул. Соликамской
Общественный транспорт города движется по расписанию.
Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла.
Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих пассажиров!
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