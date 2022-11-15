Фото: Яндекс Пробки.

С добрым утром, Пермь! Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 15 ноября 2022 года информирует о наиболее загруженным участке ул. Якутской при подъезде к кольцу Соснового бора.

Плотное движение транспорта в этот час также наблюдается:

- на перекрестке улиц Леонова и Свиязева

- на развязке ш. Космонавтов от ул. Оверятской к ул. Промышленной

- на повороте с ш. Космонавтов на ул. Малкова

- на Стахановском кольце при выезде с ул. Стахановской на ул. Мира

- на ул. Карпинского от ул. Сивкова до ул. Стахановской

- на ул. Гашкова при спуске к ул. Соликамской

- на перекрестке ул. Леонова и ул. Промышленной

- на ул. Мостовой от ул. Фокинской до пл. Восстания

- на спуске с ул. Гашкова к ул. Соликамской

Общественный транспорт города движется по расписанию.

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла.

Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих пассажиров!

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