В Перми парень застрял в болоте рядом с автострадой

Фото: архив "КП"

13 ноября, в воскресенье, в городскую службу спасения поступило сообщение о человеке, который не мог самостоятельно выйти из леса в Кировском районе Перми. Он слышал шум авто, проезжающих по дороге неподалеку, но дойти туда не мог: накрепко застрял в болоте.

Спасатели нашли парня в лесном массиве в районе улицы Ласьвинской с помощью GPS-навигатора. И помогли ему выбраться из болотного «плена».

Как сообщили в администрации города Перми, накануне, 12 ноября, спасатели также освобождали трехлетнего ребенка, который просунул голову между металлическими перилами и не мог самостоятельно выбраться.

Всего за неделю, с 7 по 13 ноября, группы оперативного реагирования Пермской городской службы спасения выезжали на вызовы 38 раз. Первая помощь была оказана 16 людям, общее количество спасенных составило 14 человек.

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