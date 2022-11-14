В спецоперации на Украине погиб выпускник пермского авиатехникума

Евгению Гоглеву было 25 лет. Фото: Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова/ВКонтакте

14 ноября у Дом офицеров в Перми состоялась церемония прощания с Евгением Гоглевым. 25-летний сержант погиб 2 ноября при исполнении воинского долга в зоне СВО. Как сообщили в администрации Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова (ВКонтакте), Евгений учился здесь с 2013 по 2015 год в группе ПИ-13-2. На фронт ушел в феврале 2022 года. Служил по контракту в звании сержанта.

- Администрация техникума приносит искренние соболезнования родным и близким Евгения. Скорбим вместе с вами. Светлая память Герою, - написано в официальном паблике учебного заведения.

Редакция «Комсомолки» выражает глубокое соболезнование родным и близким бойца в связи с невосполнимой утратой.

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