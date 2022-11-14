В 2023 году в Пермском крае снимут мистический фильм о селе Молебка

Фото: Кино "Сплав. Зона М."/ВКонтакте

Весной 2023 года в Пермском крае пройдут съемки мистического полнометражного фильма о селе Молебка. Сюжет следующий: в мае группа туристов отправляется на сплав, во время которого останавливается в аномальной зоне – селе Молебка. Странные, мистические события заставляют их выживать в суровых условиях загадочной зоны М. (Молебский треугольник). Кстати, рабочее название фильма «Сплав. Зона М.» (18+).

Жанр кинокартины – приключение, мистика. Снимать его будет пермская команда во главе с режиссером Дмитрием Рогозинским.

12 ноября был объявлен кастинг на главные и второстепенные роли. Для участия в нем приглашают мужчин от 30 до 60 лет и женщин от 20 до 65 лет, в том числе похожих на народность манси. Кастинг будет проходить в два этапа – видеовизитка в ноябре, личные встречи и читка в декабре. В январе уже приступят к репетициям.

Планируется, что фильм выйдет на большой экран осенью 2023 года.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru