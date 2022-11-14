Транспортную систему Перми признали лучшей в России

Фото: gorodperm.ru

Хорошей новостью поделился 14 ноября в своем телеграм-канале глава Перми Алексей Дёмкин.

- Пермская транспортная система признана лучшей в стране, - написал он.

Ежегодный рейтинг российских городов по качеству общественного транспорта опубликовала компания SIMETRA, которая занимается моделированием транспортных систем в России и других странах.

За два года Пермь сделала мощный рывок вперед – поднялась с 9 на 1 место.

- Это результат планомерной работы городских и краевых властей, большое внимание развитию транспортной отрасли уделяет и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, - отметил Алексей Дёмкин.

Транспортная реформа в городе завершилась - большинство ее целей достигнуто. В настоящее время продолжается «тонкая настройка» транспортной системы, где важную роль отвели взаимодействию с жителями.

- Дал поручение руководителю городского департамента транспорта при необходимости проводить встречи с пермяками и использовать в своей работе полученную от них обратную связь.

Уточним, компания SIMETRA проанализировала транспортную работу в 82 городах России, исключая Москву и Санкт-Петербург. Оценивались такие показатели, как доступность транспорта и функциональность транспортной сети, безопасность и устойчивость развития, удобство и комфорт. Также детально изучались системы магистрального транспорта и их доступность для жителей городов, количество обособленной инфраструктуры для движения общественного транспорта, например, выделенных полос.

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