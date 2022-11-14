На Соликамском тракте в Перми иномарка снесла бетонный столб

Фото: Мой город - Пермь/ВКонтакте

Днем в понедельник, 14 ноября, на улице Соликамской иномарка протаранила столб линии электропередач. От удара машина оказалась наполовину в кювете, а бетонная конструкция полностью перегородила дорогу. Из-за аварии на участке дороги начала скапливаться пробка как из личных машин, так и из общественного транспорта.

Около 17.00 телеграм-канал «Пермский транспорт» сообщил, что движение на участке дороги полностью восстановили.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru