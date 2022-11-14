Жителей Перми спросят, какие тренажеры и спортобъекты у дома им нужнее

Пермяки оценили новый проект по достоинству. Фото: Тренер нашего двора – Пермский край/ВКонтакте

С 14 ноября началось онлайн-голосование о занятиях спортом по месту жительства. Жителей просят высказать свое мнение о востребованности спортплощадок, какие спортивные объекты в районе им необходимы, а также – как часто они предпочитают заниматься спортом и где именно, сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, для привлечения жителей к регулярным занятиям спортом в Перми реализуется проект по развитию дворового спорта. На муниципальных дворовых спортивных площадках инструкторы Городского спортивно-культурного комплекса проводят бесплатные занятия для всех желающих.

Проголосовать можно по 4 декабря следующими способами:

– на портале «Госуслуги» по ссылке – доступно для жителей Перми после авторизации на портале «Госуслуг»;

– на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, моё будущее» (находится в правом нижнем углу): после нажатия на кнопку «Участвовать» на баннере следует авторизоваться через учетную запись портала «Госуслуги».

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