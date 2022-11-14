До конца ноября в Пермском крае будет по-зимнему холодно

Снегопадов сильных не ожидается, а вот морозы будут крепчать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Циклон продолжает двигаться через Южный Урал на восток и диктовать свои «условия». Поэтому в Пермском крае по-прежнему будет ветрено и облачно. Снегопадов больших не ожидается, но сыпать будет регулярно – особенно по ночам, а на востоке региона еще и днем. Морозы, по предварительным прогнозам синоптиков Пермского ЦГМС, будут только крепчать: чем ближе к декабрю, тем столбик термометра будет опускаться ниже. Особенно по ночам.

Так, 15 ноября температура воздуха будет ниже нормы на 3-5°: ночью и днем по краю −11°…−6°С, в Перми −9°…−7°С, на севере и востоке еще холоднее −16°…−13°С.

В среду, 16 ноября, атмосферное давление начнет расти, а вместе с ним прояснится и небосвод. Снег идти перестанет, а ночные морозы станут еще крепче: −14°…−9°С, в Перми до −12°С, по востоку до −19°С. Днем будет чуть теплее – на 1–2º, в Перми ожидается не ниже −10°.

В четверг, 17 ноября, ветер стихнет. Морозы будут усиливаться (на 4–8º ниже климатической нормы). Столбик термометра ночью будет опускаться до −17°С, в Перми до −14°, по востоку до −23°; днем от −13°…−7° по краю, в Перми около −10°С.

В пятницу, 18 ноября, в Прикамье с севера придет снег – он выпадет на севере и востоке региона. Температура воздуха ночью будет самой низкой на неделе: −18°…−13°С, в Перми около −16°, по востоку −24°…−19°; днем до −12°, в Перми около −10º.

По предварительному прогнозу, холодная погода с незначительными осадками установилась до конца месяца.

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