С 14 ноября в Пермском УФАС России новый и.о. заместителя руководителя

Евгений Чернобровкин. Фото: Пермское УФАС России/ВКонтакте

10 ноября глава УФАС России Максим Шаскольский подписал указ о назначении исполняющего обязанности заместителя руководителя УФАС России по Пермскому краю. Им стал Евгений Чернобровкин. В ближайшее время его кандидатуру еще предстоит согласовать с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.

Уточним, Евгению Чернобровкину 41 год. Он родился в Березниках. В 2004-м окончил Пермский государственный университет по специальности «Юриспруденция», а в 2014-м – Финансовый университет при Правительстве РФ по направлению подготовки «Менеджмент».

Евгений Чернобровкин прошел долгий путь становления, как юрист, но никогда он не уезжал за пределы Пермского края – трудился на местных предприятиях.

В качестве заместителя руководителя Пермского УФАС России он будет курировать работу ведомства в сфере контроля за монополистической деятельностью, сообщили в пресс-службе ведомства.

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