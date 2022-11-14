В Перми отложили повышение стоимости парковки до 30 рублей в час

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В Перми перенесли повышение стоимости парковки с 20 до 30 рублей за час. Нововведение должно было вступить в силу с 14 ноября.

Повышение цены запланировано на участках, где загруженность превышает 90% — подзора №102. Речь идет о территории, ограниченной улицами Попова, Монастырской, Максима Горького и Краснова, а также участки улиц Сибирской и Революции. Предполагается, что такая мера позволит снизить загруженность парковок.

В пресс-службе администрации Перми корреспонденту «КП-Пермь» сообщили, что на данный момент подготовка к началу работы новой подзоны платной парковки продолжается. «Городские власти не отказываются от своих планов. У автомобилистов есть возможность подготовиться к нововведению. О дате старта работы подзоны №102 в центре Перми будет сообщено дополнительно. Стоимость часа парковки там составит 30 рублей, как и было заявлено ранее», — сообщили в пресс-службе мэрии.

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