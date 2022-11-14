Фото: Пенсионный фонд России.

По сообщению отделения ПФР по Пермскому краю, в 2022 году 12 406 инвалидов региона зарегистрировали в Федеральном реестре инвалидов (ФРИ) транспорт передвижения, чтобы пользоваться правом на бесплатную парковку.

В 2021 году инвалиды Прикамья получили право доступа к выделенным парковочным местам, если информация о транспорте была внесена во ФРИ.

«Большая часть заявлений (6347) были прияты через единый портал госуслуг, через МФЦ - 4290 заявлений и личный кабинет ФРИ - 1769. Сведения могут подаваться на любой автотранспорт, который перевозит инвалида. Это может быть собственный автомобиль, такси, транспорт близких и родственников или любой другой», - пояснили в краевом ПФР.

Разрешение оформляется на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы, либо перевозящий его. Льготная парковка также доступна инвалидам с третьей группой, если у них есть ограничение способности самостоятельного передвижения.

«Информация в реестре имеет силу на территории всей страны. Если автомобиль внесен в базу данных, пользоваться выделенными парковочными местами можно в любом регионе России», - пояснили в отделении ПФР по Пермскому краю.

Напомним, инвалиды в Перми могут пользоваться правом бесплатной парковки в 2022 году на специально выделенных для автомобилей парковочных местах. Льготный доступ граждан с инвалидностью к специальным местам на парковочных зонах осуществляется при наличии электронного разрешения на парковку.

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