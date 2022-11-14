Здание пермского кафе «Марья» перешло в муниципальную собственность

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Здание кафе «Марья» и участок под ним по улице Ленина, 70б перешли в собственность муниципалитета. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Напомним, что кафе перестало работать с 31 октября. Судебное разбирательство по его изъятию продолжалось с 2020 года. Пермские власти хотели выкупить кафе за 10,9 млн рублей, но собственник требовал 25,9 млн. В результате Краевой арбитражный суд установил стоимость в 14,6 млн рублей.

В дальнейшем здание кафе намерены снести. Сроки монтажа пока не определены. Сделано это будет для строительства квартального проезда на участке от улицы Ленина до Пермской.

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