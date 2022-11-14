Фото: ЦСП Пермского края.

Пермская «Кама» на домашнем паркете имела реальную возможность одержать победу над барнаульскими «студентами» в первой встрече шестого тура чемпионата России среди команд Высшей лиги.

После двух первых сыгранных сетов гости уверенно повели в счете. Следующий отрезок встречи остался за пермяками, которые сумели выровнять игру. Все решил последний сет: «Университет» сбил атакующий пыл «Камы» и вырвал победу – 3:2 (25:21, 25:20, 23:25, 23:25, 15:11).

На повторный поединок пермским волейболистам явно не хватило удачи. Второй сет, казалось, продолжался целую «бесконечность». «Университет» сумел дожать «Каму» и одержал еще одну победу – 3:0 (25:23, 38:36, 25:23).

«Во втором матче уступили со счетом 0:3, но в каждом сете была настоящая борьба. Будем делать выводы и разбираться, где и в каких моментах мы уступили сопернику. Много молодых ребят, которые еще не устойчивы к такому накалу игры чисто психологически. Нам есть еще над чем работать. Это очень хороший опыт для всех», - отметил после последней тяжелейшей встречи главный тренер ВК «Кама» Владимир Викулов.

Два следующих матча «Кама» проведет 19 и 20 ноября в Магнитогорске против «Магнитки» (0+).

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