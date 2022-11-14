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НовостиОбщество14 ноября 2022 7:22

В Пермском крае окончены поиски 12-летнего школьника

Он не предупредил маму, что ушел ночевать к другу
Лела Минадзе

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Березниках нашли пропавшего школьника. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Женщина обратилась в полицию 9 ноября около 23:30 и сообщила, что пропал ее 12-летний сын. Мальчик ушел вечером из дома и не вернулся.

На поиски ребенка был ориентирован весь личный состав березниковского отдела полиции. Стражи порядка опросили жителей близлежащих домов, друзей, знакомых и родственников мальчика. Поиски велись на улицах, в скверах, парках, торговых центрах и заброшенных домах.

Утром 10 ноября мальчик нашли. Ребенок рассказал, что ушел ночевать к другу, не предупредив маму. Полицейские провели с ним беседу, а после вернули домой. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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