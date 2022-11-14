Спектакль Пермского ТЮЗа претендует на престижную театральную премию

Фото: Роман Горбатовский

Премия «Звезда Театрала» отличается от многих других театральных премий тем, что победителей в ней выбирает не профессиональное жюри, а зрители, которые голосуют за полюбившиеся спектакли. Ежегодная независимая театральная премия зрительских симпатий «Звезда Театрала» была учреждена в 2008 году. И с тех пор в каждый первый понедельник декабря в Театре имени Евгения Вахтангова звезды российского театра награждают лауреатов премии - самые яркие постановки минувшего сезона.

В шорт-лист «Звезды Театрала» в номинации «Лучший спектакль для детей и юношества» попал спектакль пермского ТЮЗа – сказка «Золушка». Пермяки смогут помочь нашему спектаклю завоевать престижную театральную премию. Для этого надо до 30 ноября проголосовать за «Золушку» на сайте премии.

- Времени осталось совсем немного, а каждый голос может стать решающим, - говорят в ТЮЗе. - Давайте поможем «Золушке» отправиться в Театр Вахтангова на настоящий театральный праздник!