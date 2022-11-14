Основатель ГП «Тенториум» покинул пост гендиректора

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Основатель «Тенториума» Раиль Хисматуллин ушел с поста генерального директора группы предприятий, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». С10 ноября должность занял бывший первый заместитель гендиректора Сергей Семушкин.

Раиль Хисматуллин основал группу предприятий «Тенториум» в 1988 году, а руководителем ООО «Тенториум» стал в 2003.

«Тенториум» занимается производством различных товаров из продуктов пчеловодства. Кроме того, в структуре холдинга есть курорт и завод безалкогольных напитков.

В прошлом году выручка ООО составила 784,3 млн рублей, чистая прибыль — 48,7 млн рублей.

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