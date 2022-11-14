Пермского политика обвинили в оскорблении президента РФ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Экс-депутата Заксобрания Константина Окунева будут судить за распространение в Интернете информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции России или органам власти. Об этом политик рассказал в своих соцсетях.

Административное дело 16 ноября рассмотрит Дзержинский районный суд Перми. Константина Окунева обвиняют в публикации 10 сентября в соцсети ВКонтакте поста, который содержит неуважительное высказывание в адрес Президента России. В нем политик дал негативную оценку личностных качеств действующего главы государства.

По словам Константина Окунева, это уже пятый протокол, составленный на него с начала спецоперации. Бывший депутат Заксобрания за неуважение к власти ранее был оштрафован на 31 тысячу рублей. За повторное правонарушение ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.

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