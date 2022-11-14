Фото: Яндекс Пробки.
С добрым утром, Пермь! Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 14 ноября 2022 года информирует о наиболее загруженных участках дорог в Мотовилихинском районе:
- на ул. Мостовой и ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Фокинской
- на ул. Гашкова при спуске к ул. Соликамской
- на ул. Мостовой от ул. Соликамской до пл. Восстания
Плотное движение транспорта в этот час также наблюдается:
- на Стахановском кольце при выезде с ул. Стахановской на ул. Мира
- на ул. Якутской при подъезде к кольцу Соснового бора
- на перекрестке улиц Свиязева и Карпинского
- на перекрестке улиц Леонова и Промышленной
- на кольцевом движении ш. Космонавтов в районе ТЦ «Кольцо»
- на ул. Стахановской от ул. Бауманской к ш. Космонавтов
- на перекрестке бул. Гагарина и ул. Старцева
- на повороте с ш. Космонавтов на ул. Малкова
- на ул. Чкалова от Комсомольского пр. до ул. Куйбышева
Общественный транспорт города движется по расписанию.
Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.
Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих пассажиров!
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