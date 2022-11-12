За прошедшие сутки в Пермском крае призошло 9 пожаров

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За истекшие сутки 12 ноября 2022 года в Пермском крае произошло 9 пожаров: 2 на территории города Перми, по 1 на территориях Чайковского, Очерского, Соликамского, Красновишерского, Ильинского, Березниковского городских округов и Пермского муниципального округа.

- Погибших на пожарах нет. К сожалению, в результате пожаров имеются травмированные. Основными причинами возникновения пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

За аналогичный период прошлого года (12 ноября 2021 года) произошло 7 пожаров.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 12 ноября 2022 года на территории Пермского края 144 профилактическими группами в количестве 293 человека проведены мероприятия. В ГУ МЧС по Пермскому краю напоминают, что пожар легче предупредить, чем устранять его последствия и призывают прикамцев соблюдать правила противопожарной безопасности.