Пермские гандболисты сыграли с командой из Белоруссии

Фото: Центр спортивной подготовки Пермского края

В Перми прошел заключительный матч третьего тура SEHA - Gazprom League «Дивизиона Восток». «Пермские медведи», принимавшие «СКА-Минск», уступили гостям из Белоруссии.

- Встреча завершилась поражением «Берлоги», - грустно констатировали в пермском клубе. - Счет игры 26:30.

Лучшим бомбардиром пермяков стал Дмитрий Калугин, записавший на свой счет 5 мячей. В результате матча «Медведи» потеряли второе место в группе А, а минчане как раз его и заняли.

Следующий матч «Пермские медведи» проведут 18 ноября, в СК им. Сухарева. В регулярном чемпионате гандбольной Суперлиги пермяки примут «Зенит» из Санкт-Петербурга.