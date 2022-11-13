В Перми отключат холодную воду в десятках домов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Компания «Новогор-Прикамье» предупреждает об отключениях холодной воды на предстоящей неделе. В связи с планово-ремонтными работами возле Речного вокзала,17 ноября весь день не будет воды в домах по адресам: улица Монастырская, 2, 2 к1, 2А, 3, 3А и 3А литер А.

Целые сутки - с 9 утра 17 ноября до 9 утра 18 ноября - краны останутся сухими в домах по адресам: улица Баумана, 1 и улица Стахановская, 51, 53, 54, 55, 57, 59.

19 ноября с 9.00 до 18.00 отключат воду в домах по улице Монастырской, 142, 142/1, 144, 152, 157, 159, 160, 171, 173.

И с 10 утра 23 ноября до 10 утра 24 ноября не будет воды в домах: улица Максима Горького, 8, улица Советская, 1, 3, 6.

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