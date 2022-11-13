Деревня Осташата.

Жители двух деревень в Пермском крае написали открытое письмо в Генпрокуратуру РФ. В письме указано, что около 250 человек в населенных пунктах Осташата и Николичи Кунгурского района живут без чистой воды. Для стирки, мытья, полива люди используют воду из озера Любимово, которое значительно обмелело. Жители просят решить проблему с водоснабжением их деревень.

«В деревне Осташата на данный момент нет... Да чего только нет в деревне, проще перечислить что есть, аж цельное электричество, а о дорогах, мобильной связи, питьевой воде, а уж тем более транспортной доступности и газопроводе жителям данной деревни давно сказали: не рентабельно», - прокомментировала письмо одна из жительниц деревни.