В Перми состоится бесплатный кинопоказ фильма «На пороге нового века»

Деревянные боги - визитная карточка галереи Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

18 ноября в ДК Солдатова состоится премьера фильма «На пороге нового века» (6+), посвященного 100-летию Пермской художественной галереи. Картина снята на киностудии «Новый курс», режиссеры Борис Караджев и Ольга Аверкиева. Работа над лентой велась более полутора лет.

- Фильм получился эпохальным. Он не только про историю самой галереи, но и про историю всей нашей страны в XX веке, и про место Перми в этой истории, - считает Ольга Аверкиева.

Съемки велись в Перми, Москве и Санкт-Петербурге. О значимости Пермской художественной галереи, ее выдающейся коллекции в фильме говорят директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и директор Государственного Русского музея Владимир Гусев.

Одним из главных героев фильма стал Николай Серебренников, который организовывал экспедиции по всему Прикамью. Благодаря ему музей имеет уникальную коллекцию деревянной скульптуры, ставшую брендом Пермской галереи.

Вход на премьеру фильма «На пороге нового века» свободный, по предварительной регистрации.

Перед началом просмотра выступят директор галереи Юлия Тавризян, продюсер фильма Павел Печёнкин и другие участники съемочной группы.

Напомним, ранее мы писали про то, что в честь 100-летнего юбилея в галерее открылась большая выставка, на которой представлены экспонаты, ранее не показывавшиеся широкой публике или очень давно не покидавшие запасники.

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