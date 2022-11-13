Пермский театр «У Моста» отправился на гастроли в Москву

Фото: театр "У Моста"

Для очередных гастролей в столицу театр «У Моста» подобрал очень разноплановые спектакли, которые способны показать московскому зрителю основные направления репертуара театра. Их можно кратко характеризовать так: классика, мистика и МакДонаховские пьесы.

К первой категории относятся «Мещане» Горького – это, в понимании художественного руководителя театра Сергея Федотова, история семьи добропорядочных горожан, чей многолетний уклад жизни неожиданно рушится. Спектакль поставлен с бережным отношением к тексту писателя и абсолютно соответствует той эпохе, в которую происходят события пьесы.

«Палачи» - «черная комедия» Мартина МакДонаха, действие которой происходит в типичном лондонском пабе, вот только его хозяин - один из самых известных английских палачей. А в Англии только что отменили смертную казнь.

А третий гастрольный спектакль – одна из самых первых мистических постановок «У Моста». «Женитьба» была впервые поставлена в театре 30 лет назад. И хотя спектакль поставлен полностью по гоголевскому тексту, но вместо бытовой комедии перед зрителями предстает фантасмагория: то сама собой вспыхивает свеча, то открывается шкаф, из которого выглядывает что-то призрачное. И главный герой ее «мелкий бес» Кочкарев¸ который энергично крутит-вертит всеми персонажами, заставляя их двигаться, совершать какие-то поступки. И все ради того, чтобы заставить жениться своего приятеля Подколесина.

Василий Скирданов в этой роли очень органичен, такое ощущение, что внутри него закручена пружинка, побуждающая его героя быть одновременно в нескольких местах, убеждать, врать напропалую… и все-таки проиграть. Хотя проигравшими оказываются именно Агафья Тихоновна и Подколесин.

Подталкиваемые Кочкаревым друг к другу, они и в самом деле, кажется, могли быть счастливы. И в какой-то момент зритель верит, что вопреки гоголевскому тексту свадьба состоится, но знаменитый прыжок Подколесина в окно срывает все надежды на счастливый финал.