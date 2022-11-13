В Перми открыли продажу билетов на финал КВН

Фото: permkrai.ru

В этом году – и в следующие три года - игры Первой лиги КВН будут проходить в Перми, в честь 300-летнего юбилея города. Первая игра сезона 2022 года прошла в мае. И вот уже совсем скоро, состоится финальная игра Первой лиги КВН (12+). Она пройдет 10 декабря в 18.30 в ДК Солдатова (Комсомольский проспект, 79).

Всего в сезоне 2022 года приняли участие 24 команды из 17 регионов России. В финале встретятся пять команд: Сборная ВГАУ (Воронеж), «Близкие» (Белгородская область), «Омская сборная», «Отбоя нет» и «Евразия».

Как сообщили организаторы, началась продажа билетов на главную игру сезона Первой лиги. Билеты стоят от 1000 до 2000 рублей. Купить их можно на сайте зрелищных касс.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65