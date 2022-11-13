Туроператоры открыли продажу путевок из Перми в Таиланд

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Фото: Виктория МИНАЕВА
Те пермяки, кто успели соскучиться по теплому морю и собираются в отпуск этой зимой, могут порадоваться. Туроператоры начали продажу путевок в Таиланд с прямым перелетом из Перми. Первый чартерный рейс заявлен на 24 ноября – на остров Пхукет. Ожидается, что полеты будут проходить три раза в месяц. Стоимость путевки на двух взрослых начинается от 140 тысяч рублей.
Рейсы будут организованы авиакомпанией Azur air. Но на сайте самой авиакомпании, так же, как и в расписании пермского аэропорта эти рейсы пока не указаны.
Напомним, недавно было объявлено о возобновлении прямых перелетов из Перми в Индию.
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