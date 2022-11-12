В Пермском крае простились с сержантом, у которого остались беременная жена и двое детей

Андрей погиб 3-го ноября. Фото: vk.com/bardymskiy_rayon159

В селе Печмень Бардымского района 12 ноября простились с 29-летним Андреем Митряковым. Об этом сообщает администрация Бардымского района.

Военнослужащий погиб 3 ноября освобождая территории Донбасса от нацистов. Андрей был сержантом 3-й отдельной гвардейской бригады специального назначения. Отдать дань уважения и памяти на церемонию прощания с Андреем, пришли многие местные жители.

«Андрей был мужественным, добрым и отзывчивым. Никогда ни на что не жаловался, решал любые проблемы самостоятельно. Очень любил свою семью, мечтал о сыне, о возвращении в Печмень, где уже купил жилье, трактор. Планировал заняться сельским хозяйством, обустроиться на селе и радоваться жизни», - рассказали односельчане об Андрее.

У погибшего сержанта остались беременная жена и две дочки.

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